Cedit Mahallesi'ndeki evinde E.Y'nin hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

E.Y'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.