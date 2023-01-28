Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bir kişi evinde ölü bulundu
Karaman'da akrabalarının haber alamadığı kişi, evinde ölü bulundu.
Cedit Mahallesi'ndeki evinde E.Y'nin hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
E.Y'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Karaman
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