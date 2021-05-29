Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da 5 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karaman'da 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi polis ekiplerince yakalandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı suçtan aranan ve 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E' nin gözaltına alınması için operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında Y.E. ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından gözaltına alınan Y.E, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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