Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fabrikadan hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir fabrikaya giren iki hırsız, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca Taşköprü ilçesi Çördük köyünde icra edilmekte olan devriye faaliyeti esnasında madencilik şirketi sahasına fenerle yapılan kontrolde, hırsızlık yapmak amacıyla fabrika sahasına giren 2 şahıs, mermer silim makinesinin arkasına gizlenmiş vaziyette suç aleti malzemelerle birlikte yakalandı.
Fabrika sahasında yapılan kontrolde şahısların mermer silim makinesi motorunun bakır alaşımlı bağlantı kablolarını kestikleri ve makinenin üzerindeki motor kapaklarını söktükleri tespit edildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.K. ve İ.S. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 17:59
- 17:46
- 17:56
- 17:39
- 17:38
Sıradaki Haber
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz