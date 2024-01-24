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Güncel
İHA 24.01.2024 14:28

Karaman’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karaman’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi'nde meydana geldi.

A.K. yönetimindeki otomobil ile M.B. idaresindeki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü A.K. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçlar polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla itilerek yol kenarına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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