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Güncel
AA 24.01.2024 13:51

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Halit Altun, evlat nöbetini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Oğlunun 10 yıl önce HDP ve terör örgütü PKK tarafından kandırıldığını belirten Altun, "Çocuklarımıza kavuşmak için, HDP önünde evlatlarımız için nöbet tutmaya başladık. Evlatlarımızın sahipsiz olduğunu sanmasınlar. Biz çocuklarımızı size mal etmeyiz. Bütün dünya bizi duysun, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Allah onları kahretsin." dedi.

Anne Ayten Koçhan da 8 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade ederek, "2 yıldır eylemime devam ediyorum. Oğlum gelinceye kadar buradan ayrılmayacağım. Kar, kış, soğuk demeden eylemimize devam ediyoruz. PKK'dan HDP'den çocuğumu istiyorum. Oğlum, gel teslim ol. Yılanın başı HDP'dir. Artık yeter, çocuklarımızı versinler. Biz evlatlarımızın peşindeyiz. Evlat hasretine dayanamıyoruz." diye konuştu.

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