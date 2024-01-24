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Güncel
AA 24.01.2024 13:41

Kırşehir'de sürücülere güvenli sürüş kuralları anlatıldı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığınca kentteki bir lastik fabrikasında çalışan sürücülere genel trafik ve güvenli sürüş kuralları anlatıldı.

Kırşehir'de sürücülere güvenli sürüş kuralları anlatıldı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler. trafik kazalarının azaltılması, sürücülerin birbirlerini tehlikeye düşürmeden araç kullanmaları için çalışmalarını sürdürdü.

Kentteki bir lastik fabrikasının konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, 110 sürücüye kış şartlarında hız bakımından daha yavaş ve sürücü açısından daha dikkatli ve kontrollü olunması, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması, şerit ihlali gibi konularda uyarılarda bulunuldu.

Kar, yağmur, sisli hava şartlarına bağlı ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı trafik kazalarını en aza indirilmesi amaçlanarak, sürücülerin trafikte dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

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