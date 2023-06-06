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Güncel
İHA 06.06.2023 09:38

Karaman’da 2 gündür kayıp olarak aranan şahıs evine döndü

Karaman’da 2 gündür kayıp olarak aranan zihinsel engelli 26 yaşındaki gencin, evine dönmesi üzerine arama-kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Karaman’da 2 gündür kayıp olarak aranan şahıs evine döndü

Karaman’ın Sarıveliler ilçesine bağlı Dumlugöze köyünde yaşayan 26 yaşındaki Kerim Taşardı, 2 Haziran Cuma günü sabah saat 07.00’de ailesinin haberi olmadan evinden ayrıldı.

Bir süre sonra Taşardı’nın evde olmadığını fark eden ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışması başlatan jandarma ekipleri sonuç alamayınca, Karaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi.

İhbarı alan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arama-kurtarma çalışması yapmak üzere bölgeye 4 kişilik ekip gönderdi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken dün akşam saat 21.30 sıralarında Kerim Taşardı’nın evine dönmesi üzerine çalışmalarda sonlandırıldı.

Zihinsel engelli Kerim Taşardı’nın daha önce de defalarca bu şekilde kaybolduğu ileri sürüldü.

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