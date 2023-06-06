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Güncel
AA 06.06.2023 09:18

Yalova'da öğrenciler sürücülerin dikkatini çekmek için yaya geçidini 3 boyutlu yaptı

Yalova'da okullarının önünden geçen sürücülerin farkındalığını artırmak isteyen güzel sanatlar lisesi öğrencileri, yaya geçidini 3 boyutlu hale getirdi.

Yalova'da öğrenciler sürücülerin dikkatini çekmek için yaya geçidini 3 boyutlu yaptı

Yalova Güzel Sanatlar Lisesinde, öğrencilerin talebiyle okul önünde bulunan yaya geçidini Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında belirginleştirerek sürücülerin dikkatini çekmek üzere proje hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileriyle görüşerek gerekli izinleri alan okulun idarecileri ile öğrenci ve öğretmenlerin gönüllü yer aldığı projeyle, boya ile 3 boyutlu yaya geçidi oluşturuldu.

Yalova'da öğrenciler sürücülerin dikkatini çekmek için yaya geçidini 3 boyutlu yaptı

Görsel Sanatlar Öğretmeni Cansel Yılmaz,  okulun önündeki yoldan geçen özellikle yüksek tonajlı araç sürücülerinin dikkatini çekmek üzere bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Çalışmaya, Resim Bölümü öğretmen ve öğrencilerinin katıldığını belirten Yılmaz, "Amacımız bu bölgeden geçen araçların yavaşlamasını ve trafik güvenliğini sağlamak." dedi.

11'inci sınıf öğrencisi Sudenaz Doğru da kendileri için bunun farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Doğru, "Buradan arabalar biraz hızlı geçiyordu. Yolun daha güvenli hale geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.

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