Kısa adı YEDAM olan Yeşilay Danışma Merkezinde görev yapan psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının da hazır bulunduğu ziyarette Şube Başkanı Duru, uzman personelin katılımıyla alkol, tütün, madde ve internet gibi her türlü bağımlılık konusunda sorun yaşayan vatandaşlara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlandığı ifade edildi.

Bağımlılıkla mücadele noktasında gerçekleştirilecek proje ve çalışmalarında ele alındığı ziyarette Vali Işık YEDAM personeline teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.