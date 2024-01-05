Açık 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.01.2024 14:13

Karadeniz'de avlanan torikler, tuzlanarak kavanozlarda satışa sunuldu

Karadeniz'de avlanan 5 kilogramlık torikler, Sinop'ta balıkçılar tarafından lakerda (tuzlu balık) yapıldıktan sonra kavanozlara konularak satışa sunuldu.

Karadeniz'de avlanan torikler, tuzlanarak kavanozlarda satışa sunuldu
[Fotograf: AA]

Kentte denize açılan balıkçıların ağlarına takılan ve ağırlıkları 5 kilogramı bulan toriklerden, yazın tüketilmesi için lakerda yapılıyor.

Dilim şeklinde kesilen ve 10 gün tuzda bekletilen torikler, daha sonra kavanozlara konularak satışa hazır hale getiriliyor.

Kavanozu 1100 liradan satılan lakerdalar, talebe göre farklı kentlere de gönderiliyor.

Lakerda yapan balıkçılardan İbrahim Gündoğdu, bu sezon palamut avcılığının zayıf geçtiğini söyledi.

Lakerda yapmak için yeterli palamut ve torik bulamadıklarını anlatan Gündoğdu, az miktarlarda ağlara takılan palamut ve toriği imkan dahilinde lakerda yapımında kullandıklarını dile getirdi.

Avlanan son toriklerin 5 kilogramlık olduğunu belirten Gündoğdu, "Bu büyüklükteki torikler lakerda için en uygun balıklar. Biz de bu fırsatı kaçırmak istemedik. Avlanan toriklerin bir bölümünü lakerda yaptık. Zaten çok sayıda talep vardı. Onların bir kısmını karşılamış olacağız. Tabii balık pahalı, lakerda yapımı da meşakkatli bir iş. Bu nedenle fiyatı biraz pahalı olsa da ilgi bizi memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Sinop
Sıradaki Haber
Amasya'da öğrenciler tarafından Braille alfabesine çevrilen 100 kitap sergilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:52
Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Pistorius şartlı tahliye edildi
15:45
TÜBİTAK, 17 yapay zeka projesini desteleyecek
15:41
Bakan Işıkhan: Okul-sektör işbirliklerini geliştireceğiz
15:29
MHP'den basın mensupları için yeşil pasaport talebi
15:28
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
15:26
Aydın'da "yeşil reçeteli ilaç" operasyonu: 9 gözaltı
Kocaeli'deki hayvanat bahçesinde kuşların nesli özel programla korunuyor
Kocaeli'deki hayvanat bahçesinde kuşların nesli özel programla korunuyor
FOTO FOKUS
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ