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Güncel
AA 05.01.2024 13:57

Amasya'da öğrenciler tarafından Braille alfabesine çevrilen 100 kitap sergilendi

Amasya Müftülüğünce eğitim almaları sağlanan 100 öğrencinin Braille alfabesine çevirdiği 100 kitabın sergilenmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Amasya'da öğrenciler tarafından Braille alfabesine çevrilen 100 kitap sergilendi

Braille alfabesine çevrilen kitaplar, Sultan Bayezid Külliyesi'nde düzenlenen törenin ardından sergilendi.

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmada, öğrenmenin yaşı ve engelinin bulunmadığını söyledi.

Öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Doruk, "Aydınlanma deyince biz daha fazla ışık, daha fazla güneşin olduğu bir atmosferi tabir etmiyoruz. Aydınlanma çağıyla daha çok bilgiye ulaşıldığı, insanın daha çok bilgilendiği, bilginin kaynaklarına ulaşılabildiği çağı ifade ediyoruz. Bu manada demek ki görme engelli olmak, aydınlanmaya engel değilmiş. Böyle bir çalışma çok kıymetli, çok düzgün bir çalışma. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da 4 Ocak'ın Dünya Braille Günü olduğuna dikkati çekerek, "Bu vesileyle Müftülüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımızla lisede, üniversitede öğrenim gören öğrencilerimize imam hatip ve müezzin kayyım, Kur'an kursu hocalarımızla Braille alfabesi kursları açtık. İnsan sadece görmeyle öğrenmiyor. Allah, insanın diğer organlarıyla da öğrenebilecek olduğunu bizlere işaret etmiş. Bugün onu idrak ediyoruz hep beraber. Gözümüz görmese de elimiz, gözümüzün yerine işlemi yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, katılımcılar tarafından gezildi.

Serginin açılışına Altınokta Körler Derneği Amasya Şube Başkanı Musa Demiryarar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve görme engelliler katıldı.

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