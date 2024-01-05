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Güncel
AA 05.01.2024 14:09

Osmaniye’de ‘Milli Mücadele ve 7 Ocak’’ konulu şiir okuma yarışması yapıldı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen liselerarası şiir okuma yarışması tamamlandı.

Osmaniye’de ‘Milli Mücadele ve 7 Ocak’’ konulu şiir okuma yarışması yapıldı
[Fotograf: AA]

Osmaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde 7 Ocak Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında liselerarası şiir okuma yarışması belediye Nikâh Salonu’nda yapıldı.

Osmaniye’de Milli Mücadele ve 7 Ocak konulu şiirlerin okunduğu yarışmanın jüri üyeliklerini Mustafa Bardak, Ahmet Yılmaz, Talip Kazgı, Gülizar Yılmaz ve Muharrem Şanaral yaptı.

Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden yarışmaya katılan Sena Nur Asarkaya okuduğu “7 Ocak Destanı” şiiriyle birinci olurken Dervişpaşa Anadolu Lisesi’nden Nevil Çanga “7 Ocakta Osmaniyelim” şiiriyle ikinci, Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi’nden İpek Abay da “Osmaniye’nin Kurtuluşu” şiiriyle üçüncü oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından dereceye giren öğrencilerin ödülleri ve hediyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ve jüri üyeleri tarafından takdim edildi. 

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