Karadeniz Bölgesi’nde huzurevi bulunmayan tek il olan Gümüşhane huzurevi istiyor

Türkiye’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde huzurevi bulunmayan 16 ilden birisi ve Karadeniz Bölgesi’nde huzurevi bulunmayan tek il olan Gümüşhane’de yaşlılar çocukların artık anne ve babalarına bakmadığını söyleyerek huzurevi açılması talebinde bulundu.



Toplam nüfusunun yüzde 14’ünün 65 yaş ve üzeri olduğu Gümüşhane'de evlatlarına yük olmak istemediklerini de söyleyen vatandaşlar, huzurevinin açılmasıyla birlikte yaşlıların rahat edeceğini dile getiriyor.



“Çoluğa çocuğa yük olmamak gerekiyor”



Gümüşhane’de huzurevi olmamasının gençlerin değerlerine sahip çıktığını gösterdiğini ifade eden Eğitimci-yazar İsmail Hayal, “Olaya iki yönlü bakmak lazım. Olması lazım aslında çünkü bazen gerekli oluyor ama olmaması da aslında Gümüşhane’nin değerlerine sahip olduğunu gösteriyor. Gümüşhane küçük bir şehir olduğu için insanlar anne ve babasını huzurevine verme ağırlığını yaşamaktan çekiniyor. Ben açılmalı diyorum çünkü çoluğa çocuğa yük olmamak gerekiyor bu önemli bir konu açılmasında fayda var” dedi.



“Yaşlılarımız sokaklarda düşüyor ellerinden tutan yok”



Yaşlıların muhtaç durumda olduğunu ve huzurevi açılması gerektiğini savunan Hasan Palancı, “Gümüşhane’de huzurevi bir ihtiyaç ve açılması uygundur. Artık evlatlar anne babalarına bakmıyor ben şahit oluyorum. Huzurevi olması iyi olur. Yaşlılarımızı görüyoruz sokaklarda düşüyorlar ellerinden kollarından tutan yok bunlar muhtaç, evlat para varsa bakıyor para yoksa bakmıyor” diye konuştu.



Eskiden anne ve babaya sahip çıkıldığını söyleyen Hikmet Gündoğdu ise “Evlatlarımız kendilerine de bakamıyorlar ki bize de baksınlar anca kendilerini çekip çevirebiliyorlar. Ben olmasını istiyorum ben düşmesen başkası düşer. Eskiden anneye babaya çok güzel sahip çıkılıyordu ama devir döndü herkes kendine bakmaya başladı. Bakamam diyemiyorlar ama yüz çeviriyorlar. Biz çok şükür kendimizi bakıyoruz ama bakamayanlar var açılması lazım” ifadelerini kullandı.