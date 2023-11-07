Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

O.A. idaresindeki otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Karabük Yüzme Havuzu önünden yolun karşısına geçmeye çalışan D.Y'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan D.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı D.Y, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Safranbolu ilçesindeki kazada ise R.S. yönetimindeki otomobil, Yenimahalle Sadri Artunç Caddesi Güven Kavşağı'nda Ö.O'nun kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü R.S, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.