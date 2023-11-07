Duman 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.11.2023 09:59

Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

O.A. idaresindeki otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Karabük Yüzme Havuzu önünden yolun karşısına geçmeye çalışan D.Y'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan D.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı D.Y, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Safranbolu ilçesindeki kazada ise R.S. yönetimindeki otomobil, Yenimahalle Sadri Artunç Caddesi Güven Kavşağı'nda Ö.O'nun kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü R.S, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ETİKETLER
Karabük
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde 34 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Almanya’da federal hükümet eyaletlere her mülteci için 7 bin 500 euro ödeyecek
11:26
CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
11:24
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'de "süresiz işgal" mesajı
11:24
Bakan Göktaş: 408 SHM ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz
11:15
Ukraynalı keskin nişancılar 24 saat tetikte görev yapıyor
11:21
Bitmeyen yaz nedeniyle su sıkıntısı büyüyor
İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarının ardından
İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarının ardından
FOTO FOKUS
Gazze'deki saldırılardan kurtarılanların çoğu ampute oluyor
Gazze'deki saldırılardan kurtarılanların çoğu ampute oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ