Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Karabük'ten Safranbolu ilçesi istikametine giden D.G. ile aynı istikamette ilerleyen A.G'nin kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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