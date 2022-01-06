Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te sis etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi.
Kentte yapılar sis bulutu altında kaldı.
Etiketler: Karabük Hava Durumu
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