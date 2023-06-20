Karabük'te silahlı kavga

İddiaya göre, Tarihi Çarşı'da Ö.A.G., F.G. ve B.G.'nin bir eve doğru pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yoldan geçen Y.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Daha sonra aralarında husumet olduğu öğrenilen S.C.E.'yi kovalayan söz konusu 3 kişinin, Hüseyin Kapucu Parkı mevkiinde ateş etmesi sonucu sağ bacağından yaralanan S.C.E. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olaylara ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerden 2'sini yakaladı, 1 şüpheli aranıyor.