Karabük'te Soğuksu Mahallesi'nde karşılaşan R.Ş. ile F.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönen olayda F.B, yanındaki tabancayla R.Ş.'ye ateş etti.

R.Ş.'nin yaralandığını gören çevredekiler, F.B'yi etkisiz hale getirerek polisi ve sağlık ekiplerini aradı.

Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

F.B. gözaltına alındı. Kavgaya karıştığı iddia edilen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi de aranıyor.