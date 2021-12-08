Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 23:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Manisa ve İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgütün, şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 2 kişi ile eğitim yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı İzmir ve Manisa'da yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçen dijital materyale el konuldu.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Manisa FETÖ Terör Örgütü
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