Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 18:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman’da ruhsatsız silah imalathanesine operasyon
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, mühimmat imalathanesi ve tamir atölyesi olarak kullanılan ikamette yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.
Adıyaman'da bir kişinin ikametinde mühimmat imalathanesi ile tamir atölyesi bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 7 adet av tüfeği, 4 adet tabanca gövdesi, 14 adet tüfek tetik tertibatı, 13 adet tüfek dipçiği, 5 adet tüfek namlusu, 7 adet tabanca namlusu, 6 adet tabanca üst kapağı, 53 adet 7.65 mm tabanca şarjörü, 31 adet 9 mm tabanca şarjörü, 73 adet tüfek fişeği, 10 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet freze makinesi, 1 adet metal el dedektörü, 41 adet silah tamiri ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şahıs gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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