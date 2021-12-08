Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 23:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Pompalı tüfeği incelerken kendini yaraladı
[Fotoğraf: DHA]
Adana'nın Kozan ilçesinde evdeki pompalı tüfeği inceleyen Bülent K., silahın kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı.
Bülent K., iddiaya göre evdeki pompalı av tüfeği incelemeye başladı. Bu sırada elindeki silahın kazara ateş alması sonucu bacağından yaralanan Bülent K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Etiketler: Adana
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