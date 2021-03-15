Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te seyir halindeki otomobil yandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karabük-Ankara kara yolunda Semih Esen yönetimindeki 37 PC 091 plakalı otomobil, İmanlar köyü yakınlarında motor kısmından alev almaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek durdurdu.
Sürücü ile yanındaki kardeşi Tolga Esen, hızla araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi.
Eskipazar Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 14:41
- 14:27
- 14:30
- 14:35
- 14:23
Sıradaki Haber
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 62 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz