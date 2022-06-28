Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Karabük-Zonguldak kara yolu ulaşıma kapatıldı, Yenice ilçesinde dün akşam kesilen elektrikler yeniden verilmeye başlandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolu trafiğe kapatıldı.
İlçede önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak, Ibracak köyündeki kara yoluna zarar verdi.
Karayolları ekipleri, Yeşilköy mevkisinde bulunan barajın debisinin de artmasının ardından yaşanacak olumsuzluklara karşı yolu çift taraflı trafiğe kapattı.
Öte yandan, dün akşam Yenice merkezde kesilen elektrikler bugün itibarıyla yeniden verildi. Sağanak ilçe merkezindeki bazı bölgelerde elektrik hatlarına zarar vermiş, İnce Dere'nin taşmasının ardından ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elektrikler tamamen kesilmişti.
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