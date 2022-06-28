Haber Giriş: 28 Haziran 2022 Salı 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Alpu ilçesinde park halindeki bir motosikleti çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakamış Mahallesi'nde yaşanan motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin de katıldığı operasyonda, şüpheli 4 kişi saklandıkları evlerde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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