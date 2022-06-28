İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu ihbarı alınan bir evde arama yaptı.

İkametteki aramalarda 440 litre etil alkol ile 642 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.