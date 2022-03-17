Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 03:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin piyasaya sahte para süreceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Gayza köyünde bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, A.M'yi (41) gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde ve evinde 11 bin 150 lira sahte para ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Karabük Sahte Para
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