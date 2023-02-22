Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 20:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te otomobille çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Karabük-Ankara kara yolunda seyreden B. S. (44) idaresindeki hafif ticari araç, Bayındır köyü mevkisinde F.C. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hafif ticari aracın sürücüsü B. S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile hafif ticari araçtaki C.S, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
B. S.'nin cenazesi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
Son Haberler
- 21:22
- 21:13
- 21:06
- 21:05
- 20:49
Sıradaki Haber
Ordu'da yamaçtan kopan kaya parçaları eve zarar verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz