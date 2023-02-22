Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 20:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da yamaçtan kopan kaya parçaları eve zarar verdi
Ordu'nun Korgan ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı evde hasar oluştu.
İlçenin Koçcuğaz Mahallesi'nde Adil Camgöz'e ait iki katlı evin duvarına, yamaçtan yuvarlanan kaya parçaları çarptı.
Çarpmanın etkisiyle mutfağın bulunduğu duvarın bir bölümü ile evin taşıyıcı kolonlarda hasar meydana geldi.
AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, ev ve çevresinde hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.
Evi boşaltan 8 kişilik Camgöz ailesi, yakınlarının yanına yerleşti.
Etiketler: Ordu
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