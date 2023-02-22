Sarayaltı Mahallesi Birinci Tarım Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bitişiğinde garaj olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, garaj içerisindeki bir otomobil ile eşyalarda hasar oluştu.