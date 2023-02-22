Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta bir apartmana ait garajda çıkan yangın söndürüldü
Uşak'ta bir apartmanın yanındaki garajda çıkan yangın hasara neden oldu.
Sarayaltı Mahallesi Birinci Tarım Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın bitişiğinde garaj olarak kullanılan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken, garaj içerisindeki bir otomobil ile eşyalarda hasar oluştu.
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