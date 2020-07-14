Haber Giriş: Kaynak: AA
Karabük'te otomobil devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'te alınan bilgiye göre, Karabük istikametinden Safranbolu yönüne giden Cahit T. (34) yönetimindeki 37 AG 081 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaldırım üzerinde ters dönen otomobilden çıkarılan sürücü, özel bir hastaneye kaldırıldı.
Sürücü Cahit T'nin 1,70 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Son Haberler
- 10:31
- 10:28
- 10:24
- 10:26
- 10:18
Sıradaki Haber
Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz