Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 03:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te otomobil apartmanın bahçesine devrildi
Karabük'te bir apartmanın bahçesine devrilen otomobildeki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Feyyaz Yıldız idaresindeki 37 EZ 242 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde yaklaşık 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Feyyaz Yıldız ile beraberindeki kişi kazayı yara almadan atlattı.
Otomobil, çekici ile kaldırıldı.
Etiketler: Karabük
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