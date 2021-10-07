Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te ormanlık alanda kaybolan 3 kişi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda kaybolan 3 kişiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıldı.
Sarıçiçek mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya giden 3 kişiden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden Safranbolu Jandarma Komutanlığı, UMKE ve AFAD ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu kaybolan 3 kişi bulundu.
Bulunan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Karabük Jandarma Genel Komutanlığı AFAD
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