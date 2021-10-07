Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da yoğun sis etkisini gösteriyor.
Sakarya'da gece başlayan sis, sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde etkisini artırdı.
Sisin etkili olduğu Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatle ilerledi.
Trafik ekipleri, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin kontrollü seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.
Etiketler: Sakarya
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