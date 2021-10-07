İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarî çalışmalar neticesinde, Sındırgı ilçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin ikametine baskın yaptı.

Aramalarda 23 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adlî tahkikata başlanıldı.