Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Safranbolu ilçesinde Göztepe Caddesi'nde seyreden S.M.K. idaresindeki otomobil, Barış Mahallesi mevkisinde F.U. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada araçtaki H.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Merkez 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'ndeki kazada ise S.B. kontrolündeki otomobil, A.K'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.