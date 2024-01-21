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Güncel
AA 21.01.2024 12:51

Karabük'te kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi

Karabük'te eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Karabük'te kavgayı ayırmak isterken silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi

Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında gece saatlerinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Eğlence mekanında garsonluk yaptığı öğrenilen Yaşar K. (37), silah kullanılan kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada vücuduna mermi isabet eden Yaşar K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yaşar K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olaya karıştığı iddia edilen O.S'yi gözaltına aldı. Bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

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