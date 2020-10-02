Karabük'te alınan bilgiye göre, Eskipazar Merkez Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir işletmede kaçak sigara satıldığı yönünde ihbar alındı.

Jandarma ekipleri tarafından işletmede yapılan aramada, 2 bin 60 içi doldurulmuş makaron sigara, 1600 bandrolsüz boş makaron, 1 naylon poşet yapıştırma cihazı, 1 elektrikli sigara basma makinesi, 11 boş tütün poşeti, 3 bin 321 boş sigara paketi, 971 bandrol, 1 kilogram açık tütün, bandrolleri sonradan yapıştırıldığı değerlendirilen 21 kilogram tütün, 241 makaron içerisine sigaraları basıp satmak için kullanılan ağzı kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan işletme sahibi T.Y, adli makamlara sevk edildi.