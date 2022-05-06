Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te evinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şüpheli Y.Y'nin (24) üzerinde ve evinde yapılan aramada 63 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Karabük Uyuşturucu
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