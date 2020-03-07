Karabük'te bir apartmanın giriş kapısı üzerindeki beton sundurması henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Olayın arından bölgeye polis ve AFAD ekipleri gelerek çalışma yürüttü. 6 katlı binada meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma olmadı.

AFAD ekipleri ve iş makinesiyle yapılan çalışma sonrası kapının önüne doğru çöken sundurmanın demirleri kesilerek sundurma yere düşürüldü. Daha sonra beton parçaları temizlenerek apartman girişi açıldı