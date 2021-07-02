Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 08:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te beton mikseri kamyonete çarptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde beton mikserinin yol kenarında bekleyen kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Necati Ö. (33) yönetimindeki 78 SR 804 plakalı beton mikseri, Bartın-Safranbolu karayolu Babasultan Mahallesi yakınlarında, yol kenarında geri dönüşüm şişesi toplamak için bekleyen Osman S. (35) idaresindeki 78 SA 052 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet refüje çıktı.
Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan Hayri Y. (52) ve Ramazan D. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücüler kentteki özel bir hastaneye diğer yaralılar ise Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Karabük
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