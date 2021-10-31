Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eflani Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2021 yılı KÖYDES projesi kapsamında İl Özel İdaresince yapımı tamamlanan 6,2 kilometrelik sıcak asfalt çalışmalarının ardından Ovaçalış köyü Arnavut Mahallesi'nde tören düzenlendi.

İstanbul Uluyayla Akkışla Dernek Başkanı Durmuş Eren ve Ova Köyleri Kooperatifi Başkanı Sadık Yalçın'ın öncülüğünde düzenlenen törene, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eflani Kaymakamı Ahmet Tan, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, il genel meclis üyeleri ile köy sakinleri katıldı.

Törende konuşan Vali Gürel, yol yapmanın görevleri olduğunu vurguladı.

Milletin hizmetkarı olmak için burada olduklarını aktaran Gürel, "Devletimizin, hükümetimizin gönderdiği kaynakları en son kuruşuna kadar sizlere hizmet için kullanıyoruz. 2018'den itibaren Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sıcak asfalt gerçekleştiriyoruz. Her sene 100 kilometre sıcak asfalt hedefimiz var ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Gürel, 2019'da asfalt plenti aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki kendi asfaltımızı kendimiz yapıyoruz. Maliyetimizi düşürerek daha fazla asfalt yapabilmek için bu yöntemi kullanıyoruz. Dışarıda 1 kilometre asfalt 800 bin lira civarında. Bu rakamdan yüzde 40 tasarruf ediyoruz. Bu sayede sizlere daha fazla asfalt yapabilme gayretindeyiz. Bölgemiz dağınık bölge, 277 köyümüz, 870 yerleşim birimimiz ve 3 bin kilometre yol ağımız var. Yaklaşık 400 kilometresini sıcak asfalt kapladık. Daha önceden 800 kilometrelik sathi kaplama yolumuz vardı."

Mehteran takımının da gösteri sunduğu tören, plaket takdimiyle son buldu.