Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında üniversite öğrencilerini örgüte kazandırmak için "sohbet toplantısı" düzenledikleri ve örgütü aktif hale getirmeye çalıştıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen biri avukat 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir şüpheli hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulandı.
Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında örgütle ilgili bilgi veren 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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