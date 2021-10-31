Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de el yapımı ruhsatsız silahlarla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Rize'de el yapımı 5 ruhsatsız silahla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünde C.K'nın sırt çantasında 3 el yapımı ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör buldu.
Olayla ilgili bağlantısı olduğu değerlendirilen N.K'ya ait otomobilde yapılan aramada da 2 el yapımı tabanca ile 2 şarjör ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan C.K. ve N.K. emniyete götürüldü.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Rize
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