Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-Kozyatağı Kavşağı 3-4'üncü kilometreleri arasındaki Atatürk Mahallesi mevkisindeki çalışmalar nedeniyle her iki istikamette sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Anadolu Otoyolu-İmes Kavşağı arasında yapılacak ilave üst geçit orta ayak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar Kavşağı yol ayrımı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Köprülü Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 1-4'üncü kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 23-24'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 33-35'inci kilometreleri arasında Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21'inci kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21'inci kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 35-38'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.