Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları sebebiyle her iki yön trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.
Mekece-Bilecik-Bozüyük yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Mekece-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bozüyük-Mekece istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Söke-Milas yolunun 26. kilometresinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
İnönü-Kütahya yolunun 41-42. kilometrelerindeki Sporkent Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde bordür çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kırıkhan-Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 4-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümümden iki yönlü sürdürülüyor.
Sivas-Kangal yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 0-30. kilometrelerinde refüj düzenlemesi, yaya kaldırımı, rampa ve uyarıcı yüzey oluşturulması çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.