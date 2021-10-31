Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu nedenle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Akıncı-Ankara kavşakları, Ankara Çevre Otoyolu bağlantı yolunun 4-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akhisar-Manisa yolunun 51. kilometresindeki (Akhisar çevre yolu) köprü yapım çalışmaları nedeniyle Manisa yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde (Ilgın şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 52-53 ve 61-62. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle Sinop istikametinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-44. kilometrelerinde (Akçaabat Askerlik Şubesi, Akçaabat Belediyesi, Trabzon Üniversitesi mevkileri) sinyalizasyon sistemi imalat çalışmaları nedeniyle 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.