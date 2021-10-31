Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu nedenle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Akıncı-Ankara kavşakları, Ankara Çevre Otoyolu bağlantı yolunun 4-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışması dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.
Akhisar-Manisa yolunun 51. kilometresindeki (Akhisar çevre yolu) köprü yapım çalışmaları nedeniyle Manisa yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde (Ilgın şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Sinop-Samsun yolunun 52-53 ve 61-62. kilometrelerindeki bakım çalışmaları nedeniyle Sinop istikametinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten iki yönlü sürdürülüyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-44. kilometrelerinde (Akçaabat Askerlik Şubesi, Akçaabat Belediyesi, Trabzon Üniversitesi mevkileri) sinyalizasyon sistemi imalat çalışmaları nedeniyle 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.