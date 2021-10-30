Haber Giriş: 30 Ekim 2021 Cumartesi 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunan S.H'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan emniyet güçleri, 400 gram metamfetamin ile çakı, mermi ve esrar içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.H, çıkarıldığı Söğüt Sulh Ceza Hakimliğince "Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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