Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 36-40. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle önce İzmir, sonra İstanbul istikametinde bant aktarması yapılacak. Söz konusu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten devam edecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Kestel Doğu Kavşağı bağlantı yolu İzmir istikameti de trafiğe kapatılarak, ulaşım D-200 Devlet yolundan sağlanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8, Yozgat-Kırıkkale yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.