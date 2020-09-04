Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları arasındaki bölümde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol 22.00-06.00 saatlerinde Şekerpınar Kavşağı'ndan (İstanbul-Ankara yönü) trafiğe kapatılacak. Sürücüler, Şekerpınar Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlayabilecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 32-38. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Biga-Bandırma yolunun 44-47. kilometrelerinde (Bandırma şehir geçişi) kavşak çalışmaları devam ettiğinden ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerinde ve Sinop-Samsun yolunun 68-72. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Denizli-Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerinde (Tavas Kavşağı) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle yol bugün 13.00-14.30 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.