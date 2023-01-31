Karın durmasıyla yolların açılmasına yönelik çalışmaların başladığını ifade eden Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, acil durumlar için de önemli bölgelerde ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.



Belediye ekipleri kent merkezindeki kaldırım, cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.