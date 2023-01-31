Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Muş'ta kent genelinde 272 köy yolu kapandı.
Karın durmasıyla yolların açılmasına yönelik çalışmaların başladığını ifade eden Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, acil durumlar için de önemli bölgelerde ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.
Belediye ekipleri kent merkezindeki kaldırım, cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.
Etiketler: Muş
Sıradaki Haber
Bitlis’te yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz